Baf’ta bir evden 53 bin Euro değerinde ziynet eşyası çalındı

Baf’ta 55 yaşındaki bir kadının ikamet ettiği evden, değeri 53 bin Euro olan ziynet eşyası ile 5 bin Euro nakit para çalındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 15 Ağustos’ta meydana gelen olayla ilgili kamera görüntüsü bulunmadığını kaydederken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğünü yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde ise Baf’ta, polisin yaptığı rutin denetimler esnasında bir aracı durdurduğunu; o sırada başka bir şahsın aracın yanına gelerek araç sürücüsüyle konuşmaya başladığını, polisin söz konusu şahsa uzaklaşmasını söylediğinde ise, şahsın hakaret etmeye başlayarak polise saldırdığını yazdı.

Haberde, 55 yaşında olduğu belirtilen şahıs aleyhinde polise saldırmaktan dava okunduğu ve şahsın ilerleyen günlerde mahkemeye çıkarılmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.