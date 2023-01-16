Baf’ta bıçaklı saldırı

Baf’ta hafta sonu, 23 yaşındaki bir şahsın ev arkadaşları tarafından bıçaklı saldırıya uğradığına dair polise şikayetçi olduğu ve polisin, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, 23 yaşındaki şahsın saldırı sonrası hastaneye kaldırıldığını ve vücudunda darp izleri ile bıçak yarası tespit edildiğini yazdı.

Haberde, bıçaklı saldırı olayına karışanlardan birinin Kıbrıs'ın güneyinde yasa dışı olarak ikamet ettiğinin tespit edildiği ve gözaltına alınan kişilerin mahkemeye çıkarılmasının beklendiği kaydedildi.

PEO binasındaki afişlere saldırı

Gazete, bir diğer haberinde ise Strovolo’da bulunan PEO binasında önceki gün, iki kişinin, Başkan adayı Andreas Mavroyannis’in afişlerini sökerek parçaladığını ve şömineye attığını, duvarda asılı fotoğraf çerçevelerini kırdığını ve Nazım Hikmet’e ait posteri yırttığını yazdı.

Haberde, AKEL’den konuyla ilgili açıklama yapılarak, olayın kınandığı belirtildi.