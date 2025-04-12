Baf’ta Afrikalı sığınmacıları darp ettiler
Baf’a bağlı “Emba” köyünde bulunan Afrikalı sığınmacıların Çarşamba akşamı darp edildikleri ve evlerine molotof kokteyli atıldığı bildirildi.
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Baf’a bağlı “Emba” köyünde bulunan Afrikalı sığınmacıların Çarşamba akşamı darp edildikleri ve evlerine molotof kokteyli atıldığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, polisin Çarşamba akşamı, kimliği belirsiz şahısların Afrikalı sığınmacıların kaldığı bölgeye molotof kokteyli attığına dair ihbar alındığı ve polis ekipleriyle itfaiyenin bölgeye giderek olaya müdahale ettiğini yazdı.
Gazete, aynı gün daha erken saatlerde bölgede arbede yaşandığını ve 24 ile 26 yaşındaki iki Afrikalının yaralandığının tespit edildiğini kaydetti.
Haberde, olayla ilgisi bulunan 17 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhinde tutukluluk emri verildiği ifade edildi.
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Etiketler : güney kıbrıs, baf