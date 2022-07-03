Baf’ta açık alanda yığınla mermi bulundu

Baf Polisi, gelen bir ihbar üzerine 4 bin mermi ele geçirdi.

Haravgi’nin haberine göre Cuma akşamüzeri açık alanda yığın halinde bulunan 9mm’lik mermilere emare olarak el konuldu.

Öte yandan haftalık Simerini, Kıbrıs güvenlik makamlarının, kamu güvenliği gerekçesiyle silah taşımaya uygun görülmeyen RMMO seferileri ve avcıların elindeki 153 ateşli silahı geri aldığını bildirdi.

Habere göre 2022’nin ilk aylarında RMMO seferilerine, terhisleri sırasında zimmetlenmiş olan 53 G-3 ile avcılardan 100 av tüfeği geri alındı. Silahları geri alınanların psikolojik durumları ve/veya aile içi şiddet uygulamaları sebebiyle silah taşımaya uygun bulunmayan kişiler olduğuna işaret edildi.