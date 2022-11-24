Baf’ta 4 şiddetinde deprem
Baf’ın 30 km kuzeydoğusunda, bugün sabaha karşı saat 02.34’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Baf’ın 30 km kuzeydoğusunda, bugün sabaha karşı saat 02.34’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
“Philenews” web sayfasında yer alan habere göre, Kıbrıs Jeolojik Araştırmalar Dairesi’nden yapılan açıklamada, depremin 12 km derinlikte oluştuğu açıklandı.
Öte yandan “Sigmalive” haber sitesi ise, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
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