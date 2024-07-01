Baf’ta 3 günlük sinema festivali coşkusu yaşandı

Murat OBENLER/Baf

Kıbrıs’ın kendine özgü yapısıyla ve sıcak atmosferiyle bilinen Baf Uluslararası Film Festivali’nin (PIFF) 9’ncusu 28-30 Haziran 2024 tarihleri ​​arasında Technopolis 20 kültür merkezinde gerçekleşti.

Açık hava gösterimleriyle üst üste 9. kez sinemaseverlere yıldızların altında sinema keyfi sunan festivalde bu yıl aralarında ortak ülke yapımları da olan toplam 13 ülkeden 26 kısa kurgu ve belgesel film sinemaseverlerle buluştu.

PIFF hem filmlerle dünyanın her köşesinden birbirinden güzel görüntüler ve ilginç hikayelerle dolu üç günlük bir yolculuk sunarken Baf’ta yaşayan yerli ve yabancı sinema meraklılarını da bir araya getirdi.

3 günlük festivalde birçok farklı milletten sinemasever sosyalleşerek hem yeni tanışıklıklara kapı araladı hem de filmlerle ilgili sohbet etti.

Festival Direktörleri Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides halka açık olan festivalin artan festivalci sayısından çok mutlu olduklarını söyleyerek festivalin her açıdan çok iyi geçtiğini ve artık 10.yıla hazırlanacaklarını ifade ettiler.

Festivalin 2. Gecesinde “Death Of A Format” adlı belgesel filmi gösterilen Marios Lizides de geceye katılarak seyircilerin sorularını yanıtladı. Festivalde seyirci ödülüne ise 1.gece Elena Escura’nın yönettiği “Habitat”, 2. Gece Dahlia Nemlich’in yönettiği “Somewhere İn Between” ve 3. Gece ise Frederic Kau’nun yönettiği “Those Who Follow” uzandı.