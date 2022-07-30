Bafra’daki 'şüpheli' balık ölümlerinin ardından inceleme başlatıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi, Bafra Deresi’nde görülen balık ölümleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, Hayvancılık Dairesi’nin, söz konusu derede incelemelerde bulunduğu ifade edilerek, su numunelerinin alındığı ve mikrobiyolojik inceleme için Devlet Kimya Laboratuarı Müdürlüğüne gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, Mehmetçik Belediyesi ekipleri ile bölgede yapılan ilk incelemelerde, derenin sığ ve durağan olduğu, su sıcaklığının 38.5 derecelerde olduğu ve özellikle sığ alanda çözünmüş oksijen miktarının oldukça düşük olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

“Kimyasal kirlilik ihtimali düşük… Paket arıtma tesisleri dereyi doğrudan etkilemiş olabilir”

Kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğu ifade edilen açıklamada, “Ancak bölgedeki paket arıtma tesislerinde yaşanabilecek herhangi bir taşkınlık ve/veya arıza ya da aksaklığın doğrudan dereyi etkileyeceği de açıkça görülmektedir. Konu ile ilgili olarak Çevre Dairesi ekiplerinin de eş zamanlı çalışma başlattığı görülmüştür” denildi.

“Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak”

Ölü balıkların toplatılması için Mehmetçik Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı belirtilen açıklamada, analizin sonlanmasının ardından sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.