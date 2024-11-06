Bafra'da elektrik kesintisi
Bafra Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, "pis su arıtma", "tuzlu su arıtma", Thalassa Sitesi ve Bafra’ya elektrik verilemeyecek.
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Bafra Trafo merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, "pis su arıtma", "tuzlu su arıtma", Thalassa Sitesi ve Bafra’ya elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti 09:00-15:30 saatleri arasında olacak.
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