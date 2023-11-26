Bafra oteller bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi...

Bafra oteller bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık 5 saat elektrik kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra, Thalassa Sitesi’ne elektrik verilemeyecek.