Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Bafra oteller bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi...
Bafra oteller bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi...

Bafra oteller bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi...

Bafra oteller bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık 5 saat elektrik kesik olacak.

A+A-

Bafra oteller bölgesinde yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yaklaşık 5 saat elektrik kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Limak, Artemis, Mehmetçik  Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra, Thalassa Sitesi’ne  elektrik verilemeyecek.

 

Bu haber toplam 155 defa okunmuştur
Etiketler : , ,