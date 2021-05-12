Baf’a yangın helikopterleri geldi

Kıbrıs’ın güneyinde yangınlarla mücadele edebilmek için Rusya’dan kiralanan iki adet Kamov27 yangın söndürme helikopteri dün akşam Baf Havalimanı’na gitti.

Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin yanı sıra pilotlar ve teknik personelden oluşan 20 kişilik ekibin de dün akşam Kıbrıs’a gittiğini yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, kendi filosuna ek yurt dışından da yangın helikopteri kiralıyor.

Bu helikopterler geçen yıl Kalkanlı’daki yangına müdahale için de kullanılmıştı.

Öte yandan ‘TC-KKTC Mali İşbirliği Protokolü’ne göre adanın kuzeyine de Türkiye’den yangın helikopteri geleceği belirtiliyor.

Protokolün bu maddesine yönelik henüz bir adım atılmadı.