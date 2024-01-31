Baf Havalimanı’nda 33 kilo hintkeneviri bulundu

Kıbrıs’ın güneyindeki Baf Uluslararası Havalimanı’nda adaya giriş yapmaya çalışan bir şahsın bavulunda 33 kilo hintkeneviri bulundu.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre polis, söz konusu bavulla ilgili 20 ve 28 yaşındaki iki zanlıyı tutukladı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü açıklandı.