Baf Havaalanı'nda ve bir depoda kaçak tütün ürünleri tespit edildi

Kıbrıs Rum Polisi, Baf Havaalanı'nda iki kişinin valizinde ve Güney Lefkoşa’da bir depoda kaçak tütün ürünleri ele geçirdi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Gümrük Polisi’nin 1 Mayıs günü Baf Havaalanında iki kadının valizlerinde yaptığı kontrollerde kaçak tütün ürünleri ele geçirdiğini yazdılar.

Habere göre, İngiltere’ye gitmeye hazırlanan kadınların birinin valizinde 70 karton, diğerinin valizinde ise her biri 50 gr. olan 402 tütün paketi ele geçirildi.

Kadınlar hakkında dört günlük tutukluluk kararı verildi.

Gazete, bir diğer olayda ise, 52 yaşındaki bir şahsın sahibi olduğu depoda yapılan aramada 14 kilo 750 gr tütün, 102 karton elektronik sigara tütünü, ve 287 karton çeşitli markalarda sigara ele geçirildiğini yazdı.

Habere göre söz konusu şahsın evinde yapılan aramada ise 108 karton elektronik sigara, 182 karton sigara ve 6 kilo 600 gr. tütün ele geçirilirken polisin araştırması ise sürüyor.