Baf Havaalanı'nda 400 bin Euro’yla yakalandı

Viyana’dan Baf Havaalanı'na gelen uçaktaki bir yolcunun valizinde, Kıbrıs havaalanlarında bugüne kadar tespit edilen en yüksek gümrüğe bildirilmemiş para miktarı ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi, Viyana’dan Baf Havaalanı’na dün gelen bir yolcunun valizinin iç bölmelerinde gizlenmiş 400 bin Euro tespit edildiği yazdı.

Habere göre söz konusu şahıs tutuklanırken, paraya ise el konuldu.