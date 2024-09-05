Baf açıklarındaki deprem, güneyde hasara neden oldu

Baf açıklarında meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin, Kıbrıs’ın güneyindeki bazı eski binalarda küçük çaplı hasar oluşturduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, özellikle Baf’ta hissedilen ve paniğe yol açan depremde, bir kişinin de itfaiyenin yardımına ihtiyaç duyduğunu yazdı.

Gazete, sarsıntı nedeniyle odasının kapısı sıkışan ve odada mahsur kalan bir gencin, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldığını kaydetti.