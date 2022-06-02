Baf açıklarındaki deniz bölgesinde trajedi: Suriyeli mülteci ölü bulundu

Baf açıklarındaki deniz bölgesinde bir trajedi yaşandı. Sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından karada, denizde ve havada gerçekleştirilen araştırmalar sırasında Suriyeli bir erkek ölü bulundu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren, Lara bölgesinde 43 Suriyeli mültecinin tespit edilmesinin ardından ‘Nearhos’ adlı arama ve kurtarma planı harekete geçirildi. Polisin aldığı ifadelerin ardından arama çalışmalarının başlatılmasına yönelik karar alındı. Mülteciler yetkililere kendilerini Kıbrıs’a getiren 2 tekneden birinde bulunan yurttaşlarının Akamas açıklarında suya düştüğünü ve kayıp olduğunu söyledi. Lara bölgesinde tespit edilen 43 mültecinin arasında 2 kadın ve 6 çocuk bulunuyordu. Sağlık sorunu yaşayan 2 mülteci Baf hastanesine kaldırıldı. (PIK)