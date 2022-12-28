Baf açıklarında 4,2 şiddetinde deprem
Baf açıklarında deniz bölgesinde bu sabah richter ölçeğine göre 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
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Baf açıklarında deniz bölgesinde bu sabah richter ölçeğine göre 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.
ANT1’in, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Enstitüsü’nü kaynak gösterdiği haberinde merkez üssü Baf’ın Batı deniz bölgesi olan depremin yerin 60 metre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.
Deprem Baf'tan hissedildi, şu ana kadar herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.
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