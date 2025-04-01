Baf açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

Baf açıklarında, deniz içinde bu sabah 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Meteoroloji Dairesi'nin açıklamasına göre, bugün saat 07.17'de daireye bağlı Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 62 kilometre uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML:3.5 olan bir deprem kaydedildi.

Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.65 Kuzey ve 32.44 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 7 km derinliğinde Baf açıklarında, denizde olduğu saptandı.