Babalar Günü, yarın kutlanıyor.

Her yıl haziran ayının üçüncü pazarı kutlanan Babalar Günü bu yıl 15 Haziran’a denk geldi.

Babaların, çocukları tarafından sevgi ve saygılarının ifadesi olan hediyelerle kutlandığı bu özel gün nedeniyle çarşıda hareketlilik gözlemleniyor.

Birçok firma, Babalar Günü hediyesi almak isteyenlere yönelik reklam ve indirimlerle duyurular yapıyor.

Yarın gün boyu babalar ziyaret edilerek hediyeleri verilecek, sevgi sözcükleri ifade edilecek.

Hayatta olmayan babalar ise mezarlarına konulacak çiçeklerle anımsanacak.

Babalar Günü, babaları ve baba figürlerini onurlandırmak için kutlanan bir gün... İlk olarak 1909'da, bir vaazda Anneler Günü'nden esinlenerek ortaya atılan bu gün, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1910'da Sonora Smart Dodd tarafından babasını anmak amacıyla başlatılan bir kutlama ile ilk kez kutlandı. Zamanla yaygınlaşarak birçok ülkede kutlanmaya başlanan Babalar Günü, 1972'de ABD'de resmi tatil ilan edildi.