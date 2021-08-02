Azra Gülendam Haytaoğlu'nun öldürüldüğü ortaya çıktı

TÜRKİYE - Antalya'da beş gündür kayıp olan gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadın örgütleri cinayete tepki gösterdi.

Antaya'da beş gündür kendisinden haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. İnşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48) cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp olduğu ihbarının alınmasının ardından detaylı inceleme ve araştırmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, en son maktul ile birlikte görüntüleri tespit edilen şüpheli M.M.A., maktulü öldürdüğü iddiası ile 01.08.2021 tarihinde gözaltına alınmıştır" denildi.

Açıklamada, "Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

Cinayeti itiraf etti

Polisin, genç kızın cep telefonu sinyallerinden ulaştığı Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup öldürdüğünü, cesedini 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini beş parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanda gömdüm" dedi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun bulunması için sosyal medyadan çağrılar yapılıyordu.

"Kendi ayakları üzerinde yaşamak isteyen kadınlar ölüyor"

Haytaoğlu'nun cinayete kurban gitmesine kadın örgütleri tepki gösterdi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "#AzraGülendamHaytaoğlu'nun cansız bedeni ormanda bulundu. İş için görüşmeye gittiği erkek tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve işkenceyle öldürüldüğü öğrenildi. Kendi ayakları üzerinde yaşamak isteyen kadınlar, yasaları uygulamayarak faillere cesaret verenler yüzünden ölüyor" ifadeleri kullanıldı.