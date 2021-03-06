Azınlık hükümetinde atamalar hız kesmiyor

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinde üçlü kararnameyle atamalar hız kesmiyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü görevine Tevfik Direnç; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne de Saffet Nadiri atandı.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkilerine de 5 atama yapıldı ve Ayşen Volkan İnanıroğlu, Mustafa Kemal Beyazbayram, Aysan Mullahasan Atılgan, Selda Çimen ve İpal Emin'in atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tüm atamalar 5 Mart’tan itibaren geçerli oldu.