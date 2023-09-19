Azerbaycan, Karabağ'da askeri harekat başlattı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da "anayasal yapıyı yeniden tesis etmek" iddiasıyla operasyon başlatıldığını, meşru askeri hedeflerin yok edildiğini duyurdu.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da “anayasal yapıyı yeniden tesis etmek” iddiasıyla “antiterör operasyonu” başlatıldığını, meşru askeri hedeflerin yok edildiğini duyurdu.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyonda siviller ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığı, yalnızca meşru askeri hedeflerin yok edildiği bildirildi.
Açıklamada, "(Karabağ'da) Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Yönetimine bilgi verildi" ifadeleri kullanıldı.
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Etiketler : Azerbaycan, Karabağ