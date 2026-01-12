Başbakan Ünal Üstel, asgari ücrete hayat pahalılığının altında yapılan artıştan sonra yapılan eleştirilerle ilgili konuştu.

Meclis kürsüsünden açıklama yapan Üstel, ilginç bir öneride bulundu. Üstel, kamu maaşlarına yansıtılan hayat pahalılığı artışına değindi; “Az maaş alana çok hayat pahalılığı, çok maaş alana az hayat pahalılığı” dedi.

Üstel, şu ifadeleri kullandı

“Hükümet olarak her ay yaklaşık 250 milyon civarında prim desteği veriyoruz. Yine bu kürsüden bir teklif yapmıştım. Dengeleri sağlamak için ‘az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim’ demiştim. Ses çıkmamıştı. Şimdi de aynı noktadayım. Gelin yasayı beraber yapalım. Öneri doğrultusunda hemen burada komiteyi kurabilirim. ‘Az maaş alana çok hayat pahalılığı, çok maaş alana az hayat pahalılığı.’ Varsanız gelin konuşalım. Müdür ve sonrasının maaşlardaki hayat pahalılığı artışını indirebiliriz. Bakan, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilleri de. Müsteşar ve müdür de dahil. Popülizm yapmayalım.”