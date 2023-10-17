“Ayrım için Barolar Birliği ile komite kuruyoruz”

Sahte reçete soruşturması sürecinde zanlı olarak görülen doktor ve eczacıların kelepçeli bir şekilde mahkemeye çıkarılmasına ilişkin açıklamalar yapmak üzere Meclis kürsüsüne çıkan Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile bir komite kurmaya hazırlandıklarını, bu kapsamda kelepçe uygulaması konusunda ayrım yapılması için polisle birlikte çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Soruşturmaya ilişkin yaşananların uzun zaman gündemde kalması taraftarı olmadığını dile getiren Üstel, Pazartesi günü Polis Genel Müdürü ile görüştüğünü ve sürecin süratli şekilde sonlanması ve gündemden hızlı şekilde kalkması adına talepte bulunduğunu dile getirdi.

Tutuklanan eczacı ve doktorların mahkemeye götürülüş şekillerinin herkesi üzdüğünü ifade eden Üstel, “Polis Genel Müdürü ile yaptığım görüşmede bu konuyu da görüştük. Polis, devamlı bir talimat kapsamında hiçbir ayrım yapmadan mahkemeye bu şekilde getiriyor” dedi.

Tüm talimatlar ve eski yasaların güncellenmesi için Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile bir heyet oluşturma kararı aldıklarını, bu heyetin polis ile birlikte çalışıp gerekli adımları atacağını ifade eden Üstel, “Eğer muhalefet arzu ederse, bu komiteyi Mecliste de oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.