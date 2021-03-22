Ayrılma aşamasındaki eşe ‘şiddet, tehdit’

Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyene eşini darp edip, cep telefonunu kıran zanlı S.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Plevne Plevne zanlının ‘Şiddet Kullanma Tehdidi, Kasti Hasar ve ciddi darp’ suçlarına ilişkin tutuklandığını belirtti.

Zanlının, eşini kendisinden ayrılmak istediği gerekçesi ile ciddi şeklide darp ettiğini aktaran polis, ayrıca, "Bundan sonra korkun benden seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim” deyip şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu ve cep telefonunu da duvara fırlatıp kırıldığını belirtti.

Polis memuru darba uğrayan eşin hastanedeki muayenesinin, vücudunda morluk ve kızarıklıklar tespit edildiğini de mahkemeye aktardı.

Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını ifade eden polis memuru, zanlının ülkemde çalışma izni ile bulunduğunu ve eşinden ayrı kalabileceği bir ikametgah gösterdiğini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, 15 günde bir en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 7 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.