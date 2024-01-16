Serap ŞAHİN

Asgari ücrete gelen yüzde 50.31’lik artışın, vatandaşın cebine girmeden marketlerdeki etiket fiyatlarına yansıdığı yönündeki iddiaları araştıran YENİDÜZEN, iki farklı markette uçurum fark gözlemledi.

YENİDÜZEN’in hazırladığı alışveriş sepetindeki tüketim maddelerinin 4 Aralık 2023 tarihindeki fiyatları ile 2 farklı marketteki güncel fiyatları karşılaştırıldı.

Buna göre; 26 kalem üründen 14 tanesinin etiket fiyatlarında 2 ayrı markette uçurum fark olduğu gözlemlendi.

4 Aralık 2023 tarihindeki fiyatlar ile yine aynı markette yapılan araştırmaya göre ise 26 kalem üründen 6’sının arttığı, 5’inin aynı kaldığı, 15’inin ise fiyatının düştüğü ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 26 üründen özellikle ithal olanların fiyatlarına zam geldiği gözlemlenirken, kırmızı etin bir ayda kilo başına yüzde 14,60 pahalılaştığı tespit edildi.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise, YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 15 ürünün fiyatlarına, Aralık 2023’e oranla indirim yaşanması oldu.

Aynı üründe, marketler arasında uçurum fark

YENİDÜZEN’in 2 farklı markette aynı marka ürünlerde yaptığı fiyat araştırmasında, sıvı yağ, pirinç, bulgur, nescafe, kahve, peynir, yumurta, un, şeker, tuz, beef, ton balığı, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı gibi 14 kalemde marketler arasında uçurum farkı olduğu gözlemlendi.

Buna göre 1 litre sıvı yağ X markette 69.90 TL, Y markette ise 72.90 TL’ye satılıyor. Pirinç X markette 56.99 TL, Y markette 59.99 TL, bulgur X markette 37.90 TL, Y markette 33.65 TL, nescafe X markette 199.90 TL, Y markette 189.99 TL, Con marka Türk kahvesi ise X markette 34.99 TL, Y markette 32.75 TL. Yine aynı marka Labne peynir X markette 45.90 TL, Y markette 54.60 TL’ye satılıyor. İki market arasında aynı üründe yüzde 18.95 fiyat farkı olduğu gözlemlendi.

6 üründe zam gerçekleşti

YENİDÜZEN’in alışveriş sepetindeki 26 üründen nescafe, ton balığı, un, et, süt ve kolada 1 aylık sürede zam oldu. Nescafe 4 Aralık tarihinde aynı markette 190.50 TL’yken Ocak ayında 199.90 TL’ye yükseldi. Ton balığı Aralık ayında 84.90 TL, Ocak ayında 109.90 TL, un 33.99 TL’den 43.90 TL’ye, süt 31.45 TL’den, 31.49 TL’ye, 330 ml kola ise 14.95 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

Kırmızı et 1 ayda % 14,60 yükseldi

Kırmızı et fiyatlarında 4 Aralık tarihinden bu yana yüzde 14,60’a kadar yükselen artışlar yaşandı.

Az yağlı dana kıyma Aralık ayında 479,90 TL’yken Ocak ayında 550 TL2ye yükseldi. Kuzu şişin kilosu Aralık ayında 650 TL’ye satılırken günümüzde bu rakam 700 TL’ye kadar çıktı. Kuzu şiş 1 ayda % 7.69 zamlandı.

5 ürünün fiyatı aynı kaldı

YENİDÜZEN’İN alışveriş sepetindeki 26 kalem üründen 5’inin fiyatında değişiklik olmadı. Buna göre ekmek, çamaşır suyu, tavuk ve diş macunu fiyatları, Aralık ayında aynı marketten alınan fiyatlara göre 1 ayda değişiklik göstermedi. Ancak tavuğun kilosu markasına göre değişiklik gösterdiği gözlemlendi. Kırnı marka tavuğun kilosu 92.40 TL iken, Semavi marka tavuğun kilosu 105 TL’ye satışa sunuldu.

15 kalem ürünün fiyatı düştü!

YENİDÜZEN’in Aralık ayında aynı marketten araştırdığı reyon fiyatları ile Ocak ayında toplamda 15 kalem üründe fiyat düşüşü olduğu gözlemlendi. Buna göre sıvı yağ, pirinç, bulgur, makarna, kahve, peynir, yoğurt, yumurta, şeker, tuz, bif, yumuşatıcı, şampuan, bulaşık deterjanı ve tuvalet kâğıdının 1 ayda fiyatlarının düştüğü gözlemlendi.