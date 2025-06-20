Aynı suçtan sabıkalı zanlı yeniden tutuklandı

Gaziköy’de düzenlenen “Kapan” operasyonunda yaklaşık 1.5 ton gümrüksüz et ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan 40 yaşındaki O.Ş. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının daha önce de aynı suçtan hakkında dosya hazırlandığı ortaya çıktı.

Polis memuru Kadir Çetin’in aktardığı bilgilere göre, 19 Haziran 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Gaziköy–Paşaköy arasında operasyon düzenlendi. Aşırı yüklü olduğu fark edilen HA 204 plakalı araç, Gaziköy’den Paşaköy yönüne ilerlerken takibe alındı. Araca dur ihtarında bulunuldu ancak sürücü hızlanarak kaçmaya çalıştı.

Polis, aracın çamurlu araziye saplandığını ve sürücünün yaya olarak kaçtığını belirtti. Yapılan kontrolde, araç içerisinde Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait mühür taşıyan etler bulundu. İncelemelerde aracın O.Ş. adına kayıtlı olduğu tespit edildi.

Ele geçirilen etlerin 990 kilogram kuzu eti ve 610 kilogram dana eti olduğu bildirildi. Zanlının aynı suçtan 2024 yılında da hakkında işlem yapıldığı ve dosya hazırlandığı bilgisi de mahkemeye sunuldu.

Polis, soruşturmanın zanlının etkileyebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, O.Ş.’nin yurt dışına çıkışını yasakladı, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza vermesine, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 600’er bin TL’lik kefalet senedi imzalayacak iki kefil göstermesine karar verdi.