“Aynı evi 8 ay boyunca soydular”

Girne’de Ağustos 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında meydana gelen “Geceleyin Ev Açma, İkametgahtan Sirkat ve Kasti Hasar” suçlarından tutuklanan zanlılar R.B., E.K., İ.G. ve İ.G. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, zanlıların söz konusu tarihlerde Çatalköy’de bulunan bir evin penceresinden salon kısmına birçok kez bilinmeyen tarihlerde giren zanlıların, ev içerisinden henüz tespit edilemeyen miktarda ziynet eşyası, erkek giyim eşyası, muhtelif elektronik ev eşyası, beyaz eşya ve alkollü içki sirkat ettiklerini söyledi.

Polis zanlıların yine evin avlusunda bulunan bir aracı çaldıklarını ve çaldıkları bir başka aracın plakasıyla değiştirdiklerini aktardı.

Polis, plakası değiştirilen söz konusu aracın Pazartesi günü Girne’de Mete Adanır Caddesi üzerinde Trafik Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini ve araçta bulunan R.B. ile E.K. isimli zanlıların tutuklandığını aktardı.

Polis İ.G. ve İ.G. isimli zanlıların ise daha sonra derdest emiri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, R.B., İ.G. ve İ.G. isimli zanlıların evlerinde ve plakası değiştirilen araç içerisinde arama yapıldığını belirtti.

Yapılan arama sonucu, araç içerisinde; evden sirkat edilmiş eşyaların bir kısmı olan “129 adet muhtelif erkek giyim eşyası, 3 adet creative marka hoparlör, 2 adet metal kafa masaj aleti, 1 adet Sony marka Playstation 2, 1 adet playstation 2 kumandası, 1 adet ahşaptan mamül kahverengi gramafon, 1 adet hassas tartı, 1 adet duvar saati, 1 adet Arçelik marka elektronik eşya, 1 adet Toros marka kettle altlığı, 1 adet dönüştürücü pirz, 1 adet okey takımı, 1 adet pençe,1 adet Otello marka plastik, 1 adet ortalama 45 cm. elektrik kablosu, 1 adet sarı tornovida, 1 adet sgs marka asma kilit, 1 adet silver marka ayakkabı boyası, 1 adet merit casino çakmağı” tespit edilerek emare alındığı belirtildi.

Polis zanlıların yapılan sorgulanmalarına müteakip gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca kayıp emareler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verile şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.