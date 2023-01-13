Aynı diş macunu, farklı market 54 TL fiyat farkı!

● KENDİ ETİKETLERİ ALTINDA ÜRÜN PAZARLAMAYA YÖNELİM:

Kıbrıs’ın güneyinde, süpermarketlerin, kendi etiketleri altında ürün pazarlamaya yöneliminin her geçen gün arttığı belirtildi. Bahsi geçen uygulamanın hem çeşitlilik, hem de uygun fiyat adına büyük önem arz ettiği ifade edildi. Benzer uygulamaya Kıbrıs’ın kuzeyinde de bazı büyük marketlerde özellikle ekmek ve bakliyat bölümlerinde rastlanır oldu.

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN’in her Cuma yayımlanan Alışveriş Sepeti’ne bu hafta yine aynı marka ve gramajda, farklı fiyatla, farklı marketlerde yer alan birçok ürün yansıdı.

Lefkoşa, Boğaz ve Girne’de halk arasında tercih edilen dört markette, “Nerede ne kadar? Hangi market daha ucuz?” sorusunun yanıtı arandı.

Kimi markette gıdada, kimisinde temizlik ürünleri veya bakliyatta küçük de olsa bölgeden bölgeye, marketten markete değişen fiyat farkları Alışveriş Sepeti’ne yansıdı.

Süt veya tavuk gibi bazı temel tüketim maddesi ürünlerin fiyatları her markette aynı olurken, yumurta, ekmek, sıvı yağ, makarna gibi ürünlerde ise fiyat farkları görüldü.

Marketler arası aynı gramaj ve markalarda en büyük fiyat farklarının görüldüğü ürünler ithaller oldu.

Tereyağı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, şampuan ve diş macunu gibi ithal ürünlerde 8 TL’den başlayıp 54 TL’yi bulan fiyat farkları görüldü. İthal ürünlerdeki farklı fiyatlarda diş macunları başı çekti.

Bir markette 112 TL olan ithal diş macunu, diğerinde 54 TL fiyat farkıyla 166 TL’ye raflarda yer aldı.

Diş macunlarını 21 TL’yi aşan fiyat farkıyla tereyağı takip etti.

Yumuşatıcılarda 12 TL’ye yakın, şampuanlarda 10 TL, bulaşık deterjanlarında ise 8 TL’lik fiyat farkları görüldü.

Mercimekte de 8 TL’lik fark…

Bakliyat fiyatları da her markette değişkenlik gösteren ürünler arasında yer aldı.

“Ece” markasıyla tüm marketlerin rafında yer alan pilavlık bulgur ve pirinç, neredeyse tümünde benzer fiyat bulurken, kırmızı mercimekte 30 TL’den başlayan fiyatlar 38 TL’ye çıktı.

Makarna fiyatları da, kırmızı mercimek gibi her markette farklı etiket rakamıyla yer aldı. Şokmar markette 13 TL’ye makarna almak mümkünken, bu rakam Metropol’de 16 TL’yi aştı…

Buna karşın Metropol Süpermarket’te haftalardır fiyatı zamlanan somun ekmeğin hala 5,50 TL ile eski fiyattan satıldığı dikkat çekti.

Ürün aynı, fiyat farklı…

Yine gramajı ve markası aynı, fiyatı tüm marketlerde farklı olan bir diğer ürün de sıvı yağ oldu. Bir litre Ona sıvı yağ, 59 TL’den 65 TL’ye değişen rakamları gördü.

Şampuan, yumuşatıcı, diş macunu, bulaşık deterjanları da benzer durumda olan ürünler arasında yer aldı.

Kıbrıs’ın güneyinde süpermarketler, kendi etiketleri altında ürün pazarlamaya yöneldi...

Kıbrıs’ın güneyinde, süpermarketlerin kendi etiketleri altında ürün pazarlamaya yöneldiği bildirildi.

KATHİMERİNİ gazetesinde 10 Ocak 2023 tarihli, Maria Erakleus imzalı habere göre, süpermarketler, özellikle tuvalet kağıdı, su, hububat, şeker ve un gibi ürünleri kendi etiketleri altında pazarlıyor.

Avrupa’da süpermarketlerin yüzde 35’inin benzer bir eğilimle, kendi ürünlerini, kendi etiketleri altında pazarladıklarını, Kıbrıs’ın güneyinde ise bu oranın Ocak-Ekim 2022 döneminde yüzde 16.1 olduğu belirtildi. Habere göre, süpermarketlerin kendi etiketleri altında tüketicilere çeşitli ürünler pazarlaması, her yıl giderek artan bir eğilim gösteriyor.

Kıbrıs’ta ilk kez 2009’da Lidl ile ortaya çıktı, ekonomik krizle güçlendi, şimdi kalıcı eğilime dönüştü...

Kathimerini gazetesinin araştırmasına göre, Kıbrıs’ta süpermarketlerin kendi isimlerini içeren kendi etiketleriyle tüketicilere ürün pazarlama eğilimi ilk kez 2009’da ortaya çıktı ve bunu da Lidl süpermarket zinciri adaya getirdi.

Lidl’dan feyiz alan küçüklü büyüklü süpermarketler de bu alana girerek rekabeti yavaş yavaş arttırdılar. “Kendi özel etiketiyle ürün sunma”nın 2013 yılında ekonomik krizle birlikte güçlendiği, şimdilerde ise enflasyon nedeniyle daha da güçlenmekte olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs Hipermarketler Birliği Yürütme Sekreteri Andreas Hacıadamos, KATHİMERİNİ gazetesine verdiği demeçte, “Bunun yüksek kaliteli bir opsiyon olarak kriz olsun olmasın, kalıcı bir eğilime dönüştüğünü” belirtti ve pek çok hipermarketin, kendi özel etiketiyle ürün pazarlamaya giriştiğini kaydetti.

Ne tür ürünler pazarlanıyor?

Süpermarketlerin kendi özel etiketleriyle pazarladığı ürünlerin daha çok ya süpermarket tarafından üretilen ya da Kıbrıs’ta ya da başka yerlerde üretim yapan sanayilerle işbirliği içerisinde üretilen ürünler olduğu belirtildi. Her bir süpermarketin kendi etiketi bulunuyor. Örneğin Kıbrıs’ın güneyinde en büyük süpermarket zincirlerinden biri olan Alfamega, çoğu kategoride kendi etiketi altında pek çok ürün sunuyor. Alfamega ürünleri arasında yağ, zeytinyağı, sıvı el sabunu, duş jeli, peynirler, hububat, şeker, tuz, baharatlar, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler var. Papantoniu marketler zinciri ise “Dialect” ve “Star” etiketi altında ürün pazarlıyor. Özel etiket altında ürün pazarlayan marketlerin Pazar payından aldıkları yüzdelik kategorilere göre farklılık gösteriyor. Papantoniu Hipermarketler Zinciri yöneticilerinden Marios Antoniu’ya göre, yüzdelikler kategoriye ve tüketicinin bir ürüne bağlılığına dayalı. Marketlerin kendi etiketleri altında pazarladıkları ürünlerin başında kişisel hijyen ürünleri geliyor, bunlar arasında sünger, duş jeli, sabunlar, tuvalet kağıdı gibi ürünler... Aynı zamanda su, baharatlar, tuz, şeker, un, bisküvi ve hububat ürünleri de özel etiket altında pazarlanan ürünler arasında. Bu ürünlerde tüketicilerin bir markaya fazlaca bir bağlılığı görülmüyor ve fiyat farklarına dayalı olarak tüketiciler herhangi bir markadan bir diğer markaya kolaylıkla geçebiliyor satın alırken... Bunun sonucunda özel etiket altında bu kategorideki ürünleri, tüketiciler tercih ediyor.

Değişmeyen marka seçimi: kahve ve kahvaltılıklar...

Ancak tüketiciler kahve ve kahvaltılık mısır gevreği gibi ürünlerde marka değiştirmekten kaçınıyorlar, alkollü içeceklerde daha da fazla markaya bağlı kalıyorlar, bu alanlarda kolay kolay marka değiştirmiyorlar.

Süpermarketler, çeşitlilik katmaya çalışıyor...

Kathimerini gazetesinin araştırmasına göre, Kıbrıs’ın güneyinde süpermarketler, müşterilerine sundukları ürünleri çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Özel etiket altında pazarlanan ürünler de, marka ürünlerden daha ucuza geliyor çünkü aracı firmalar ortadan kaldırılıyor, kalite düzeyleri korunurken, tüketicilere ciddi bir seçenek sunuluyor. Antoniu’ya göre bu durum, marka mal sağlayanlar üstünde de, fiyatlarını düşük tutmaları yönünde baskı oluşturuyor, böylece pazar dengesi sağlanıyor. Marketlerin kendi etiketi altında ürün pazarlaması, yerel sanayiler tarafından üretilen ürünleri de güşlendiriyor çünkü kendi etiketi altında ürün sunan marketlerin çoğu ürününün, yerel sanayi ürünleri arasından seçilmesine özen gösteriliyor. Bu ürünler, tanınmış markaların fiyatlarının altında bir fiyata satılıyor.

Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Kıbrıs’ın bu alanda düşük bir oranı var ancak zamanla bu oranın artarak, başka ülkelerdeki düzeylere yaklaşacağı düşünülüyor. Süpermarketler ayrıca kendi internet sitelerinde belli ürünler için ek bilgiler vererek müşterilerini bilgilendirmekte önemli bir rol oynuyorlar.

(KATHİMERİNİ’den çeviri: YENİDÜZEN).