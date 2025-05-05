“Aylık enflasyon 4.06, yıllık enflasyon 40.96”

İstatistik Kurumu, aylık enflasyonu yüzde 4.06, son 4 aylık enflasyonu yüzde 13.08 ve bir yıllık enflasyonu yüzde 40.96 olarak açıkladı.

Kurum açıklamasına göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %9.51 ile Lokanta ve Oteller ana grubunda gerçekleşti.

Aynı açıklamada, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 455 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 71 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %60.25 Kavun, %60.00 Milli Piyango Bileti ve %50.00 ile KKTC Devlet Piyango Bileti oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %67.26 Salatalık, %43.88 Semizotu ve %40.21 ile Çilek oldu.