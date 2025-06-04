Aylık enflasyon '%2,71' olarak açıklandı

İstatistik Kurumu Hayat Pahalılığı oranlarını açıklandı. Mayıs ayı yüzde 2.71 olarak hesaplandı.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 2,71 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16.15 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.88 değişim kaydedildi.

En yüksek artış eğitimde

Ana harcama gruplarına bakıldığında, aylık bazda en yüksek artış yüzde 6,42 ile eğitim harcamalarında görüldü. Giyim ve ayakkabıda yüzde 4,87, eğlence ve kültürde yüzde 4,78, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 3,23 oranında artış yaşandı. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde yüzde 2,70, ulaştırmada yüzde 2,52, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 2,12’lik fiyat artışları dikkat çekti.

Lokanta ve oteller yüzde 1.35 çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1.34 haberleşme yüzde 1.23 sağlık yüzde 0.92 konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubu ise yüzde 0,88 oranında yükseldi.

Endekste kapsanan 472 maddenin fiyatı artarken, 74 maddenin fiyatında düşüş yaşandı. En yüksek fiyat artışı limonda görüldü; bir ayda yüzde 138,54 oranında zamlandı. Limonu yüzde 66,80 ile çiçek lahanası ve yüzde 65,15 ile domates izledi. En çok ucuzlayan ürünler ise sırasıyla yüzde 58,35 ile dolmalık biber, yüzde 54,27 ile çarliston biber ve yüzde 50,33 ile kabak oldu.