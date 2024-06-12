“Ayıp Ettik” DAÜ’de sahnelendi
Bambu Sanat Merkezi'nin ilk tiyatro oyunu “Ayıp Ettik” dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sahnelendi.
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Bambu Sanat Merkezi'nin ilk tiyatro oyunu “Ayıp Ettik” dün akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) sahnelendi.
Verilen bilgiye göre, Nazım Bayraktaroğlu'nun yönettiği ve tamamı amatör oyunculardan oluşan komedi türündeki oyun ayakta alkışlandı.
“Ayıp Ettik” oyununun önümüzdeki sezon yeniden sahnelenmesi planlanıyor.
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