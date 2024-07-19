"Ayçiçek çıtırdatıp yere atanlara karşı mücadelemiz sert olacak"
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacaklarını açıkladı.
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacaklarını açıkladı.
Şenkul yaptığı paylaşımla ilgili levhayı her aydınlatma direğine asacaklarını dile getirdi.
Şenkul'un paylaşımı şöyle:
"Ayçiçek çıtırdatıp yere atanlara karşı mücadelemiz sert olacak.
Her aydınlatma direğine bu uyarıları asacağız sevgili vatandaşlarımız merak etmeyin, o iş kent güvenlikte.
Hem iş yapıp hem de eğlenelim istedim."
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Etiketler : girne belediyesi, Murat Şenkul