Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacaklarını açıkladı.

Şenkul yaptığı paylaşımla ilgili levhayı her aydınlatma direğine asacaklarını dile getirdi.

Şenkul'un paylaşımı şöyle:

"Ayçiçek çıtırdatıp yere atanlara karşı mücadelemiz sert olacak.

Her aydınlatma direğine bu uyarıları asacağız sevgili vatandaşlarımız merak etmeyin, o iş kent güvenlikte.

Hem iş yapıp hem de eğlenelim istedim."