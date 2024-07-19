Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Ayçiçek çıtırdatıp yere atanlara karşı mücadelemiz sert olacak"
"Ayçiçek çıtırdatıp yere atanlara karşı mücadelemiz sert olacak"

"Ayçiçek çıtırdatıp yere atanlara karşı mücadelemiz sert olacak"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacaklarını açıkladı. 

A+A-

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çevreyi kirletenlere para cezası uygulayacaklarını açıkladı.

Şenkul yaptığı paylaşımla ilgili levhayı her aydınlatma direğine asacaklarını dile getirdi.

Şenkul'un paylaşımı şöyle: 

"Ayçiçek çıtırdatıp yere atanlara karşı mücadelemiz sert olacak.

Her aydınlatma direğine bu uyarıları asacağız sevgili vatandaşlarımız merak etmeyin, o iş kent güvenlikte.

Hem iş yapıp hem de eğlenelim istedim."

Bu haber toplam 142 defa okunmuştur
Etiketler : ,