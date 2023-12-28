“Ayaklarından vurmak için gönderildim”

Lefkoşa’da park halindeki araca iki el ateş açtıktan sonra kaçamak için uçağa binen, ancak polisin operasyonu sonucu uçağın aprona tekrar inişi sağlamasıyla tutuklanan A.Y. ile kurşunlanan aracın sahibi tehdit etmekle suçlanan O.F. mahkemeye çıkarıldı.

Polisin mahkemede verdiği ifadeye göre zanlı, “araç sahibinin ayaklarından vurmak için adaya geldi” ancak “araç sahibinin eşinin tesettürlü olduğunu görünce” sadece araca ateş edip kaçtı.

Olayda, araç sahibi WhatsApp’dan arayarak “vurdurmakla” tehdit eden O.F.’nin de tutuklandığını belirten polis, O.F.’nin Türkiye’deki kardeşi İ.F. ile araç sahibi arasında alacak – verecek konusu bulunduğunu, söz konusu iki şahıs arasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı dosya bulunduğunu belirtti.

Zanlı, polise verdiği ifadesinde ayrıca, silah ve mermilerin kendisine konumu atılan araç ile birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde, bilmediği birileri tarafından temin edildiğini de söyledi. Polis, silah ve mermi teminin kim tarafından gerçekleştirildiğini araştırıyor…

Neler yaşandı?

Mahkemede soruşturmanın detaylarını aktaran polis, Çarşamba günü Lefkoşa’da Bilal Tula’ya ait park halindeki aracın sağ arka kapı kısmına ateşli silah ile iki el ateş edildiğini söyledi.

Polis, saat 08.00'de olayın polise rapor edildiğini, yapılan incelemede olay mahallinde iki adet boş kovan ve iki adet deforme olmuş çekirdek bulunarak emare alındığını kaydetti.

“Parayı ver yoksa seni vurdururum”

Polis, araç sahibi Bilal Tula'dan temin edilen ifadesinde, 13 Aralık tarihinde O.F. isimli şahsın, WhatsApp üzerinden kendisini aradığını ve “iş yerine ait aracı satıp, parayı bana vereceksin, oturduğum yerden seni vurdururum" dediğini söylediğini aktardı.

Polis, olay yerinde yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde olayın kiralık plakalı bir araç kullanıcısı tarafından yapıldığının tespit edilerek kamera kayıtlarından yapılan inceleme ve kontrollerde olaya karışan aracın tespit edildiğini açıkladı.

Araç, silah, bere ve eldiven terminalde bulundu

Polis, bölgede yapılan geniş çaplı araştırma neticesinde aracın, Lefkoşa'da terminal içerisinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu söyledi.

Polis, aracın içeresinde yapılan araştırmada 9 mm tabanca ve 32 adet canlı 9mm mermi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlının olay sırasında kullanmakta olduğu eldivenleri terminal bölgesinde bir tırın altına, bereyi ise bir çöp kutusuna attığını, her ikisinin de emare olarak alındığını anlattı.

Uçak aprona indirildi

Polis, yapılan soruşturma neticesinde zanlının taksi aracılığı ile Ercan Havaalanına gittiğini, isminin A.Y. olduğunu, THY'nin TK961 sefer sayılı uçuşu ile Kıbrıs’ın kuzeyinden ayrıldığını tespit ederek, uçağın aprona tekrar inişi sağlanarak zanlının tutuklandığını söyledi.

“Ayaklarından vurmak için gönderildim”

Polis, zanlının yapılan sorgusunda ismini vermediği bir şahıs tarafından İstanbul’dan Bilal Tula'yı ayaklarından vurmak amacı ile Kıbrıs’a gönderildiği, silah ve mermilerin kendisine konumu atılan araç ile birlikte Kıbrıs’ın kuzeyinde, bilmediği birileri tarafından temin edildiğini, kendisinin müştekiyi vurmaktan vazgeçtiği için sadece araca ateş ettiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının giriş çıkış kayıtlarından yapılan kontrolde Kıbrıs’a ilk kez 20 Aralık 023 tarihinde giriş yaptığını, 23 Aralık 2023 tarihinde ise çıkış yaptığını ve son kez 25 Aralık 2023 tarihinde Kıbrıs’a giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, daha sonra zanlı O.F.’nin tutuklandığını ancak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis, Savcı Hasan Boşnak’ın soruları üzerine, silahlı saldırı yapan zanlının ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını söyledi.

İki isim arasında geçmişten bir dosya var

Polis, Bilal Tula ile İstanbul’da yaşayan İ.F. arasında alacak-verecek meselesi olduğuna dair iddia olduğunu ancak Tula’nın borcu olmadığını söylediğini aktardı.

Polis, Tula ile İ.F. arasında geçmişte yaşanan olaylardan dolayı haklarında dosya mevcut olduğunu açıkladı.

“Eşi başörtülü diye vurmaktan vazgeçtim”

Polis, bir başka soru üzerine ise zanlı A.Y.’nin, Tula’nın eşini başörtülü görünce onu vurmaktan vazgeçtiğini, hatta ona “Vurulduğunu duyur, kurtul” diye not yazmayı düşündüğünü ancak yapmadığını, Tula’ya sıkmamak için park halindeki araca ateş ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlı A.Y.’nin 20-23 Aralık tarihleri arasında Kıbrıs’ta ne yaptığının, silah, mermi ve araç temini yapanların kimler olduğunun araştırılacağını söyledi.

Polis, zanlının aracı kurşunlarken, görüntülerinin olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.