“Ayakkabı yakıldığını bile gördük…"

Fehime ALASYA

Soğuk havanın etkisini hissettirmesiyle, odun sobası ve şömine bacaları da tütmeye başladı. Elektrik ve tüp gaz ücretlerini karşılamakta zorlanan dar gelirli vatandaş, ısınmak için odun sobası ve şöminelere yöneldi.

Alım gücünün eridiği şu günlerde, soba ve şöminelerde kullanılan yakacakların bilinçsizce tüketildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, kötü koku ve bacalardan yayılan dumanlarla ilgili şikayetler aldıklarını ifade ederek, denetim yaptıklarını belirtti.

Çevre Dairesi Hava Emisyon Şubesi sorumlusu Tolga Baki ise her yıl yapılan hava ölçümlerinde özellikle ‘toz konsantrasyonu (yoğunlaşması) günlük ve yıllık seviyelerinin aşıldığı bilgisini paylaştı.

Uzamanlar, özellikle de yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde solunan yoğun dumanın, hem insan sağlığı, hem de çevre açsından zararlı olduğu belirterek, tüzükte bulunan ve sadece yakılması yasal olan maddelerin soba ve şöminelerde kullanılması gerektiğini altını çizdi.

Cezası yarım asgari ücret

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi tüzüğünde ise Çevre Koruma Dairesi tarafından sıralanmış maddeler dışında kalan maddeleri yakmanın cezası, ‘aylık asgari ücretin yarısı’.

Neler yakılabilir?

Yasada yer alan yakılabilecek ürünler listesinde ise odun ve odun türevleri; mangal odun kömürü, boya, cila veya benzeri kimyasal ürün içermeyen, nemli-ıslak olmayan parça odun, saman, prina, mısır koçanları, pamuk sapları, sebze sapları, fındık kabuğu, ayçiçeği ve pirinç kabukları ile sapları, tahta, çalı, çırpı, takoz şeklinde odun bunlardan elde edilmiş briketler yer aldı.

Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı:

“Herkes haklı ama başkalarını zehirlemeye de kimsenin hakkı yok”

“Yazın müzik, kışın soba-şömine sorunumuz hep var” diyen Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, soğukların baş göstermesiyle Çevre Dairesi’ne yapılan şikayetlerin de arttığını ifade etti.

Odun sobası ve şöminelerde sadece her türlü odunun yakılmasına müsaade ettiklerini anlatan Aktolgalı, “Sobalarda çizme, ayakkabı dahi yakıldığını buluyorduk.” dedi.

Lefkoşa’da en fazla da Surlariçi bölgesinden şikayet adlıklarını ifade eden Aktolgalı, bu şikayetlere müdahale ettiklerini ve uyarıda bulunduklarını anlattı.

Halkın daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Aktolgalı, Çevre Dairesi’nden görevli ekiplerin sürekli sahada denetim ve gözlem yaptıklarını dile getirdi.

“Isınma maliyetleri yüksek ama…”

Isınma maliyetlerinin yüksek olmasının insanları bilinçsiz odun sobası veya şömine kullanımına ittiğini işaret eden Aktolgalı, “Isınma maliyetleri geçen yıldan bu yıla çok yükseldi, bilinçsiz kullanım da bu yüzden biraz fazla. Odun maliyetleri de kat be kat arttı, insanlar da haklı… Herkes haklı ama kimsenin de başkalarını zehirlemeye hakkı yok” yorumunda bulundu.

“Limit aşımları tespit ediyoruz”

Ülkedeki 9 hava kalitesi istasyonu ile güncel ölçümler yapıldığını kaydeden Aktolgalı, hava kalitesinde çeşitli limit aşımları olduğunu söyledi.

“Sadece odun yakılırsa insan sağlığını tehdit etmez”

Aktolgalı, soba ve şöminelerde odun yakıldığı sürece standartların dışında olsa da insan sağlığını çok fazla tehdit etmediğine de değindi.

Hava Emisyon Şubesi sorumlusu Tolga Baki:

“Toz konsantrasyonu (yoğunlaşması) ölçümlerinde günlük seviye de, yıllık seviye de aşılıyor…”

Hava Emisyon Şubesi sorumlusu Tolga Baki, özellikle, ortamdaki solunabilen ve insan sağlığını olumsuz etkileyen tozları içeren ‘Toz konsantrasyonu ölçümlerinde her zaman limit aşımları olduğunu anlattı.

Geçmiş yıldan örnekler vererek genel durum değerlendirmesinde bulunan Baki, ülkedeki toz konsantrasyonunun insan sağlığının korunması için belirlenen yıllık seviyeyi bazı bölgelerde aştığı bilgisini paylaştı.

Günlük seviye de, yıllık seviye de aşılıyor…

Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik, İskele ve Alevkayası’nda hava kalitesi ölçümlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Baki, toz konsantrasyonunun insan sağlığının korunması için belirlenen yıllık seviyeyi bazı bölgelerde aştığını belirtti.

Toz konsantrasyonu özellikle Lefkoşa, Mağusa ve İskele’de yıllık seviyenin aşıldığını kaydeden Baki, günlük seviye ölçümlerinde ise birçok istasyonda müsaade edilen gün sayısından fazla olarak aşıldığını ifade etti.

Günlük sınır değerde birçok bölge aşımda!

Baki, “Toz konsantrasyonu için günlük ortalama sınır değerlerinin geçtiğimiz yılda başta Mağusa İstasyonu olmak üzere, Lefkoşa Trafik İstasyonu’nda, Lefkoşa Surlariçi’nde, Girne’de, Lefkoşa Küçükkaymaklı’da ve İskele’de günlük sınır değer aşılan bölgeler olmuştu.” dedi.