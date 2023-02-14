Ayakkabı kutusundan 1 milyar 450 bin TL ve 30 bin Dolar çıktı!

“Suç Gelirini Aklama” ve “Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklana zanlılar U.C.U. ve M.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını anlatan polis memuru Ortunç Özbaylı, 2 Şubat 2022’de Adana'dan Ercan Havalimanına gelen zanlı U.C.U.’nun beraberindeki bagajda bulunan ayakkabı kutusu içerisinde 1 milyar 450 bin TL ve 30 bin Amerikan Doları tespit edildiğini söyledi.

Polis, Zanlının paralarla ilgili olarak "Paraları gümrüğe bildirmesi gerektiğini bilmediği, Türkiye’den çıkarken de paraları bildirmediği, getirdiği paranın evinde tuttuğu kendisine ait para olduğu ve bu para ile Kıbrıs’tan araba satın alıp Türkiye’ye götüreceği" yönünde sözlü beyan verdiğini belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma neticesinde zanlının tasarrufunda bulunan bagajların ilgili havayolunda bir diğer zanlı M.Y.’nin adına kayıtlı olduğu ve M.Y.’nin de KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, U.C.U.’nun bagajlarla ilgili olarak "Havayollarının hata yaptığını, bagajların kendine ait olduğu ve M.Y.’yi tanımadığı" yönünde sözlü beyan verdiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak aranan M.Y.’ye avukatı ulaşıp şubeye gelmesini sağladığını ve M.Y.’nin, U.C.U.’yu tanımadığı, kendisini Türkiye’de havalimanında bularak yükünün ağır olduğundan yardım istediği, bagajda ne olduğunu bilmediği" yönünde sözlü beyan verdiğini anlattı.

Polis, daha sonra her iki zanlının da "Birbirlerini 2 yıldan beridir tanıdıklarını ve paranın U.C.U.’ye ait olduğu" yönünde sözlü beyan verdiklerini söyledi.

Polis, iki zanlının da paranın gayrimeşru kaynağını gizleyip makul bir izahat veremediklerini belirtti.

Polis, aynı tarihte zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte emare olarak zapt edilen paraların Gelir ve Vergi Dairesi’ne yatırıldığını belirtti.

Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlı l Uğur Can Ulaşır’ın 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2 Mehmet Yalçın’ın ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı 1 kefilin 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.