Aya Napa'da cinayet: Müebbet + 40 yıl hapis

2012 yılında Aya Napa’da işlenen 5 cinayet nedeniyle zaten müebbet hapis cezası çeken Dimitris Mamalikopoulos, cinayete teşebbüs suçlamalarından suçlu bulunarak 40 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Larnaka – Mağusa ağır ceza mahkemesi, Mamalikopoulos'un avukatının bu cezanın halihazırda çekmekte olduğu müebbet hapis cezasıyla eşzamanlı çekilmesi talebini redetti.

Mahkeme Mamalikopoulos’u, Şubat 2020’de Aya Napa’daki cinayete teşebbüs vakası nedeniyle 23 yıl hapis cezasına çarptırırken, Kasım 2019’da Larnaka’daki cinayete teşebbüs nedeniyle 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, kararı açıklarken sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini ve bu nedenle cezaların aynı anda çekilemeyeceğini vurguladı.

Zanlı, mahkemeye geldiği sırada, gazetecilere verdiği el yazılı not ile, kendisinin suçsuz olduğunu belirtti. (Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu)