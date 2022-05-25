Ay. Napa’daki seri tecavüzcü tutuklandı

Politis'in haberine göre son bir buçuk aydır, güneyde yaşayan 28 yaşında Avrupa vatandaşı bir kadın ile 25 ve 21 yaşlarındaki iki İngiliz turist, gece yarısından sonra tanımadıkları bir kişinin tecavüzüne uğradı.

Polis kadınların ifadeleri üzerine başlattığı inceleme sonucunda 22 yaşındaki şüpheliye ulaştı. Polis sorgusunda 3 eylemini de itiraf eden şüpheli dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.

Şüpheli, ifadesinde, gece yarısından sonraki zamanlarda Ay. Napa sokaklarında dolaşarak, fazlaca alkol almış sarhoş ve yalnız kadınları bulduğunu, onlarla sohbet ederek arkadaşlık ilişkisi oluşturduğunu ve ardından karanlık sokak noktalarında tecavüz ettiğini anlattı.

Polis dosyası

Fileleftheros gazetesi ise Kıbrıs polisi elektronik suçlar şubesinin bu yıl reşit olmayan kızların, eski erkek arkadaşları tarafından çekilmiş özel fotoğraflarının internette yayınlanması veya bu tür fotoğraflarla şantaj kurbanı olmuş 45 vaka ile ilgilendiğini yazdı.

Gazete dün de Limasol’da 24 yaşındaki bir kadının 42 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında dövüldüğünü, tehdit edildiğini ve psikolojik şiddete uğradığını duyurdu.

Politis ise Lefkoşa’nın güneyinde bir ortaokulda kız öğrencinin, iki sınıf arkadaşı ve okul dışından üçüncü bir kişinin cinsel tacizine uğradığını, taciz eyleminin sınıfta ve okulun açık olduğu bir saatte cereyan ettiğini vurguladı.