Ay Napa: Alkollü sürücü çarptı, İsveçli turist can verdi

Ayia Napa'daki Nisi Caddesi'nde ölümcül bir trafik kazası meydana geldi; alkol ve uyuşturucu etkisindeki Britanya asıllı 25 yaşındaki sürücü, İsveçli turiste çarptı.

46 yaşındaki İsveçli turist Camilla Christina Pamdal, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kiralık bir araç altında can verdi. Kiralık araç sürücüsü kazaya sebep olduktan sonra olay yerinden kaçtı, ancak, gece geç saatlerde polis tarafından bulundu ve tutuklandı. Aracı kullananın Britanya asıllı 25 yaşındaki bir turist olduğu belirtildi.

Sürücüye yapılan test sonucu kanında 44 mikrogram alkol tespit etti. Yasal sınır ise 9 mikrogram olarak açıklandı. Ayrıca ön uyuşturucu testi de pozitif sonuç verdi.

Talihsiz turist, Kıbrıs’a 6 yaşındaki kızı ile gelmişti. Küçük kız sosyal refah kuruluşlarının koruması altına alındı.