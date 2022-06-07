Ay ışığı, Zeytinlik ve oda müziğinin müthiş buluşması

Murat OBENLER

Lefkoşa’daki Shoe Factory’de açılan ve Royal Manor House Kouklia’daki 6 konser ile süren 21. Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, 4 Haziran gecesi festivalin doğa ile müziği birleştiren Delikipos Ormanları’ndaki yazlık mekanı Olive Groove’de gerçekleşen final konseri ile kapandı.

Pharos Sanat Vakfı kurucusu ve başkanı Garo Keheyan’ın konuşması ile başlayan gecede festivalin yurtdışından konuğu olan farklı sanatçıları gruplar halinde sahne aldı.

Keheyan: “Sanatın estetik atmosferi insanın ruhunu besler, hayat kalitesini yükseltir”

Keheyan müziğin insan hayatındaki önemine dikkat çektiği konuşmasında devlet tarafından hiçbir katkı almadan düzenledikleri festivale katkı koyan tüm müdavimler, kişiler, kurumsal şirket ve destekçilere teşekkür etti. Sanat ve sanatçıların oluşturduğu estetik atmosferin hem insanın hayat kalitesini yükselttiğini hem insan ruhunu beslediğini hem de hayatın sıkıcı ve stresli gidişatından uzaklaştırarak bir nevi rehabilite ettiğini vurgulayan Keheyan, Avrupa’nın festival ajandasında önemli bir yere sahip ve dünyanın değerli müzisyenlerini ağırlayan festivalin Kıbrıs’ın da sanatsal organizasyon anlamında gururlarından biri olduğunu kaydetti. Ülkedeki en önemli klasik müzik buluşmalarından biri olan festivalin 21. yılında da birçok saygıdeğer müzisyeni ağırladığını ifade eden Keheyan, özel olarak Vakfın Sanat Yönetmeni Yvonne Georgiadou ve Festival Sanat Yönetmeni Alexander Chaushian ile geceye katılan herkese de teşekkür etti.

Brovtsyn, Pace, Chaushian, Chilingirian, Poppen, Popovici ve Abrahamyan’ın müziği büyüledi

Kıbrıstaki yabancı elçilerin büyük ilgi gösterdiği festivalin kapanışına adanın kuzey ve güneyinden sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Doğanın içinde zeytin ağaçlarıyla kaplı mekanda sahne alan ünlü müzisyenler Boris Brovtsyn, Enrico Pace, Alexander Chaushian, Levon Chilingirian, Diemut Poppen, Razvan Popovici ve David Abrahamyan güzel ay ışığı altında Felix Mendelssohn, César Franck, Jean-Henri d’Anglebert ve Johannes Brahms'ın eserlerini seslendirdiler.