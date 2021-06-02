Ay Düşüncesi, okurun gözdesi
Işık Kitabevi, 26 Mayıs – 2 Haziran haftasındaki “Çok Satan Kitapları” paylaştı.
A+A-
Işık Kitabevi, 26 Mayıs – 2 Haziran haftasındaki “Çok Satan Kitapları” paylaştı.
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Paşalar Papazlar - Kıbrıs ve Hegemonya - Niyazi Kızılyürek - Khora Yayınları
- Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri - M. Ergün Olgun - Efil Yayınevi
- Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Otomatik Portakal - Anthony Burgess - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
- Gitmeli miyim Kalmalı mıyım - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
- Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
- Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları
- Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap
Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Etiketler : ışık kitabevi