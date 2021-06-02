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Ay Düşüncesi, okurun gözdesi

Ay Düşüncesi, okurun gözdesi

Işık Kitabevi, 26 Mayıs – 2 Haziran  haftasındaki “Çok Satan Kitapları” paylaştı.

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Işık Kitabevi, 26 Mayıs – 2 Haziran  haftasındaki “Çok Satan Kitapları” paylaştı.

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 - Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Paşalar Papazlar - Kıbrıs ve Hegemonya            - Niyazi Kızılyürek - Khora Yayınları
  • Kıbrıs Müzakere Süreci Seyir Defteri - M. Ergün Olgun - Efil Yayınevi
  • Sırlar Adası - Turgül Tomgüsehan - Postiga Yayınları

 

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Otomatik Portakal  - Anthony Burgess - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
  • Gitmeli miyim Kalmalı mıyım           - Hakan Mengüç - Destek Yayınları
  • Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş  - İndigo Kitap
  • Veba Geceleri - Orhan Pamuk - Yapı Kredi Yayınları
  • Hayat Kaybettiğin Yerden Başlar - Miraç Çağrı Aktaş - İndigo Kitap

 

 

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