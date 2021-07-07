"Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001" en çok satanların başında
Işık Kitabevi 30 Haziran – 7 Haziran haftasının "Çok Satan Kitapları"nı paylaştı
A+A-
Işık Kitabevi 30 Haziran – 7 Haziran haftasının "Çok Satan Kitapları"nı paylaştı
Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:
- Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001 Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
- Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan Esendağlı - Limasol Bankası Kültür Yayınları
- Gök Çatının Altındakiler - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
- Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
- Geçmişten Geleceğe Mağusa (Popüler ve Sözlü Tarih Üzerine Yazılar) Okan Dağlı - Mağusa İnisiyatifi Yayınları
Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:
- Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
- Kayıp Tanrılar Ülkesi - Ahmet Ümit - Yapı Kredi Yayınları
- Elleri Titremeden Ateşi Tutabilene - Berrak Yurdakul - Destek Yayınları
- Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap
- Kırklar Meclisi - Hünkar Bektaş - Ayşe Acar - Siyah Kitap
Bu haber toplam 123 defa okunmuştur
Etiketler : ışık kitabevi