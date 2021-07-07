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"Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001" en çok satanların başında

"Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001" en çok satanların başında

Işık Kitabevi 30 Haziran – 7 Haziran haftasının  "Çok Satan Kitapları"nı paylaştı 

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Işık Kitabevi 30 Haziran – 7 Haziran haftasının  "Çok Satan Kitapları"nı paylaştı 

Haftanın Çok Satan Kıbrıs Kitapları:

  • Ay Düşüncesi - Aforizma Günlüğü 1001  Aytunç Şabanlı - Işık Kitabevi Yayınları
  • Hukuk Davaları Duruşma Kılavuzu - Hasan Esendağlı - Limasol Bankası Kültür Yayınları
  • Gök Çatının Altındakiler - Fatma Türkoğlu - Işık Kitabevi Yayınları
  • Güçük Prens - Kıbrıs Türkçesi - Antoine de Saint-Exupery - Eser Sahibinin Kendi Yayını
  • Geçmişten Geleceğe Mağusa (Popüler ve Sözlü Tarih Üzerine Yazılar)           Okan Dağlı - Mağusa İnisiyatifi Yayınları

Haftanın Çok Satan Dünya Kitapları:

  • Balıkçı ve Oğlu - Zülfü Livaneli - İnkılâp Kitabevi
  • Kayıp Tanrılar Ülkesi  - Ahmet Ümit - Yapı Kredi Yayınları
  • Elleri Titremeden Ateşi Tutabilene - Berrak Yurdakul - Destek Yayınları
  • Var mısın - Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler - Doğan Cüceloğlu - Kronik Kitap
  • Kırklar Meclisi - Hünkar Bektaş - Ayşe Acar - Siyah Kitap

 

 

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