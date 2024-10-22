Avukatlardan “saniye” hesabı

Sanık avukatlarının Şampiyon Meleklerin ailelerine yönelik kışkırtıcı tavırları sonrası gerginlik çıkması sonucu ara verilen İsias Otel Davası’nın 4’üncü duruşması, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor…

Ahmet Bozkurt ve Fatih Bozkurt’un avukatı Fuat Göktaş savunmasında, “21 aydır tutuklu bulunan müvekkillerimin, tedbir değil cezalandırmaya döndüğü için tahliyesini talep ediyoruz” dedi.

Binanın yapımıyla ilgili Mehmet Fatih Bozkurt’un hiçbir suçu olmadığını iddia eden Avukat Göktaş, “17 yaşında o Kıbrıs’taydı. Neden yıkıldı sorusu çok güzel, neden yıkıldığını hep beraber bulalım. Yan binalar yıkılmadı. 16 saniyede yıkıldığı iddia edilen bina, MOBESE kayıtlarında 18’inci saniyede durduğu görülüyor. Bina iddia edildiği gibi hemen yıkılmadı” dedi.

Avukat, “Binanın yıkılmasının sebeplerinden bir tanesi, depremin yanındaki binalardır” ifadelerini kullandı.

Ruhsatların sahte olduğuna yönelik beyanlar olduğunu belirten sanık avukatlarından Recep Kılıç, söz konusu belgelerin belediye tarafından verildiğini ve bunların sahte olmasının söz konusu olmayacağını iddia etti.

İsias’ın yıkılma nedeninin yan binaların üstüne devrilmesi olduğunu savunan Kılıç, tutukluluğun devamı kararının tedbir değil, cezalandırmaya yönelik olduğunu söyledi Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt hakkında tahliye talep etti.