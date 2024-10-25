Avukat yine gelmedi, karar 14.00'te açıklanıyor

İskele’de 25 Ocak 2023 tarihinde 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’u vahşice öldüren Sefer Buğra Altundağ'ın avukatı mahkemeye gelmemesi ve mahkemenin 1 saat ertelenmesi üzerine avukat mahkemeye yine gelmedi.

Bunun üzerine Sosyal Hizmetler sorumlusu, sanık Altundağ üzerine oluşturdukları sosyal raporu mahkemeye sundu.

Söz konusu rapor, emare olarak kabul edildi. Raporda genel görüş, "olumlu" oldu. Daha sonra mahkeme, savunma avukatına söz verdi, avukat istinafa başvuracaklarını, bu kapsamda savunmayı istinafta yapacaklarını belirterek, tüm haklarını saklı tuttuklarını belirtti.

Mahkeme, ceza takdiri için duruşmayı 14.00'e erteledi.

Mahkemede geniş güvenlik önlemi

Yine dünkü duruşmanın ardından mahkeme bahçesinde, iki aile arasında gerginlik yaşanmıştı.

Bu kapsamda polisin mahkemede geniş güvenlik önlemleri aldığı, girişte "kesici alet" taraması için bir polis memurunun görevlendirildiği gözlemlendi.

Olay nasıl olmuştu?

Cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bedeni bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına çekiçle vurduğunu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürerek, öldürdüğü tespit edilmişti. Altundağ, Kıbrıs’ın güneyine kaçmış ve daha sonra iade edilmişti.