Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü ve POGO Lefkoşa yöneticileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “Özgürlük İrademizde” programı kapsamında Uzunyol’dan Arasta’ya esnafı ziyaret etti.

Ziyarete, AKEL milletvekili Christos Christofias, CTP Kadın Örgütü Genel Sekreteri Gülden Karakaya, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy, Hülya Akbil, Naciye Özdoğa, Hatice Düzgün, Sezen Tansel ve POGO Lefkoşa Yönetiminden Margarita Georgiou, Chrystalle Karolu ve Afrodite Lougkrou katıldı.

İki toplumlu çarşı ziyareti yapan kadınlar, Uzunyol ve Arasta’da çalışan kadınlara örgütlerin broşürlerinin yanı sıra lavanta keseleri ve kırmızı karanfil de dağıttı. Lokmacı geçiş noktasında saat 10.30’da buluşan kadınlar Avrupa’nın bölünmüş son başkentinde “Barikatları kadınlar yıkacak” vurgusu yaptı.

Ziyaretin ardından kadınlar, Naci Talat Vakfında sergilenen Kıbrıs’ın Kadın Kahramanları sergisini de ziyaret etti.

Ortak vatanın ortak mirasını birlikte izleme fırsatı bulan kadınlar, Kıbrıslıların kendi yurtlarında özgürce yaşama talebini bir kez daha dile getirdi.