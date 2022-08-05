Avrupa'da en yüksek kamu maaşı Kıbrıs'ta

Avrupa Merkez Bankası, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devlet memurlarına yapılan ödemelerde Eurozone dahilindeki ülkeler arasında en üst sıralarda yer aldığını açıkladı.

Alithia gazetesine göre, Avrupa Merkez Bankası, Kıbrıs’ın kamu çalışanlarına en yüksek ödemeleri yapan ülkeler sıralamasında ilk dört içerisinde yer aldığını yazdı.

Avrupa Merkez Bankası, “Eurozone” bölgesinde yer alan ülkeler arasında Kıbrıs’ın “3 milyar Euro ödenekle, kamu personeli harcamalarına en büyük miktarı ayıran ilk dört ülkeden biri olduğunu” belirtirken 2020 yılı için belirtilen bu miktarın, Gayrı Safi Milli Hasıla’nın yüzde 13’ne denk geldiği vurgulandı.

Kıbrıs İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre güneyde kamu personelinin toplam sayısı 53 bin 474 olarak açıklandı.

Haziran ayında 265 kişi devlet memuru olarak ilk kez işbaşı yaptı.