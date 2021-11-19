"Avrupa vatandaşı olan Kıbrıslı Türklere giriş yasağı uygulanması abesle iştigaldir”

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’ye giriş yasağı getirilen bazı Kıbrıslıtürklerle ilgili “ülkeye girecek yabancılara ilişkin alınan kararlar her devletin kendi egemenlik yetkisindedir” sözlerine yanıt verdi.

Kızılyürek “Türkiye Avrupa Birliği’nden vize serbestisi isterken ve Adanın kuzeyine kendi nüfusunu yığarken Avrupa vatandaşı olan Kıbrıslı Türklere giriş yasağı uygulaması abesle iştigaldir” vurgusunda bulundu. Niyazi Kızılyürek “Hiçbir açıklama yapmadan, sadece “milli güvenlik” gerekçesiyle Türkiye’ye sokulmayan kişiler, AKP’nin 2004 yılında kendi çıkarları için can simidi gibi sarıldığı kişilerdi… Bu da AKP’nin nereden nereye geldiğinin açık bir göstergesidir” dedi.

Kızılyürek’in açıklamasının tamamı şöyle:

Türkiye’nin Federal Kıbrıs’ı destekleyen ve iki devletli çözüme karşı çıkan Kıbrıslı Türklere karşı düşmanca tutumu ne yazık ki her gün daha kötüye gitmektedir. Kıbrıslı Türk Federalistler baskı altına alınırken, ayrılıkçı milliyetçiler Türk Hükümeti’nin desteği ile cesaretlendiriliyorlar.

Türkiye Avrupa Birliği’nden vize serbestisi isterken ve Adanın kuzeyine kendi nüfusunu yığarken Avrupa vatandaşı olan Kıbrıslı Türklere giriş yasağı uygulaması abesle iştigaldir!

Hiçbir açıklama yapmadan, sadece “milli güvenlik” gerekçesiyle Türkiye’ye sokulmayan kişiler, AKP’nin 2004 yılında kendi çıkarları için can simidi gibi sarıldığı kişilerdi… Bu da AKP’nin nereden nereye geldiğinin açık bir göstergesidir.

Çavuşoğlu ne demişti?

Aralarında siyasetçi, yazar ve gazetecilerinin de bulunduğu Kıbrıslıtürk bazı isimlerin ‘Türkiye’ye giriş yasağı’ olduğu gerekçesiyle ülkeye alınmamasına ilişkin iddialar TBMM’deki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na soruldu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Utku Çakırözer’in sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, “Ülkeye girecek yabancılara ilişkin alınan kararlar her devletin kendi egemenlik yetkisindedir” dedi.

Çavuşoğlu aralarında gazeteci, siyasetçi ve aydınların bulunduğu KKTC’lilerin Türkiye’ye alınmamasını yalanlamazken, Çakırözer’in “KKTC vatandaşlarının Türkiye’ye girişine yasak getirilmesinin gerekçesi nedir? Yasak getirilen kişi sayısı kaçtır?” sorularını ise yanıtsız bıraktı.

Çavuşoğlu’nun yanıtını eleştiren Çakırözer şöyle dedi:

“Ortada Kıbrıs basınına da yansıyan vahim iddialar var. 42 kişinin muhalif oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye alınmadığı yazılıp, çiziliyor. Hem ‘KKTC bağımsız devlet olsun’ diyorsunuz hem içişlerine karışıyorsunuz. ‘Kıbrıs Türkünün hakkını, hukukunu biz savunacağız’ diyorsunuz, Kıbrıslı gazeteci, siyasetçi ve aydınları ülkeye almayarak oradaki insanların hakkını, hukukunu önce siz çiğniyorsunuz. Bu nasıl bir çelişkidir? KKTC’li gazeteci, siyasetçi ve aydınların Türkiye’ye alınmaması ‘egemenlik yetkisi’ olarak geçiştirilemez. Bu insanların ülkeye alınmamasının, bu hukuk dışı muamelenin gerekçesi nedir? Neden Türkiye’ye alınmadıkları hem onlara hem de kamuoyuna derhal açıklanmalıdır.”