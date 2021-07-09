"Avrupa Vatandaş Ödülü Yaşın ve Chrysanthou'ya verildi"

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 Avrupa Vatandaş Ödülü'nün şair Neşe Yaşın iel yönetmen Panicos Chrysanthou'ya verildiği duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

2021 Avrupa Vatandaş Ödülü, iki toplum arasındaki uzlaşmayı sanat ve şiir yoluyla teşvik eden yönetmen Panicos Chrysanthou ve şair Neşe Yaşın'ın işbirliğiyle ortaya çıkan "Duvarımız" ve "Benim Yurdum" belgesellerine verildi.