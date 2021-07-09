"Avrupa Vatandaş Ödülü Yaşın ve Chrysanthou'ya verildi"
Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 Avrupa Vatandaş Ödülü'nün şair Neşe Yaşın iel yönetmen Panicos Chrysanthou'ya verildiği duyuruldu.
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Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi'nin resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2021 Avrupa Vatandaş Ödülü'nün şair Neşe Yaşın iel yönetmen Panicos Chrysanthou'ya verildiği duyuruldu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
2021 Avrupa Vatandaş Ödülü, iki toplum arasındaki uzlaşmayı sanat ve şiir yoluyla teşvik eden yönetmen Panicos Chrysanthou ve şair Neşe Yaşın'ın işbirliğiyle ortaya çıkan "Duvarımız" ve "Benim Yurdum" belgesellerine verildi.
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