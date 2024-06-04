Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek, Kıbrıslı Türklerin Avrupa siyaseti içerisinde yer almasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Hafta sonu Girne, Çatalköy, Templos, Kazafana, Karava’yı ziyaret eden Niyazi Kızılyürek halkla buluştu, soruları yanıtladı, çalışmalarını ve projelerini anlattı.

9 Haziran’da AKEL adayı olarak seçime girecek Kızılyürek, “Kıbrıslı Türklere, Avrupa Birliği yurttaşı olduklarını adeta unutturmak istediler” dedi.

Kızılyürek şunları anlattı:

“Kıbrıslı Türkler bugünkü şartlarda ne Konsey’de ne de Komisyon’da temsil ediliyor. Ama parlamentoda yine olabiliriz.

Bu da seçimle mümkün.”

“Son 5 yılda haklarımızı almak için pek çok konuya el attık. İmkanlarımız var ancak zorluklar da var. Türkçe dilinden eğitime, ticaretten yurttaşlığa kadar sorunlarımızı dile getirmek ve çözümler üretmek için mücadele ettik. Bu mücadeleler sonunda kimi haklarımızı aldık. Mücadelemiz elbette bitmedi.”

“Avrupa siyasetinin içinde yer almamız son derece önemlidir. Son Berlin deneyimi özel bir örnektir, bir parlamenter olarak gittim, üst düzey temaslar yaptım. Bunu şu nedenle anlatıyorum, bugünkü koşullarda, Avrupa Parlamentosu’na birini seçme şansımız var mı? Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olarak seçme hakkımız var ve bu hakkımızı kullanmalıyız. Kıbrıslı Türkler bu seçime ne kadar çok katılım gösterirse kendimizi o kadar güçlü hissedeceğiz.”

Kızılyürek’e ziyaretlerinde özellikle Türkçe dili ve karma evliliklerle ilgili sorular yönetildi; Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden olması için yapılanlar anlatıldı.

Anastasiadis ve Hristodulidis’in Türkçe dili konusunda yalan söylediklerini ve bunun deşifre edildiğini ifade eden Kızılyürek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meseleyi Avrupa Konseyi’ne taşımasının şart olduğunu anımsattı. “Dil adaletsizliğini ortadan kaldırınız” diye yaptığı konuşmayı hatırlatan Kızılyürek, “Bunun için mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Kızılyürek, karma evlilik nedeniyle yurttaşlık hakkından mahrum bırakılan kişilerle ilgili de önemli ilerlemeler sağlandığını, bu yönde sabırla ve kararlılıkla mücadelenin süreceğini ifade etti.

Girne’de Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’nün yeni sosyal tesislerini de ziyaret eden Kızılyürek, yeni dönemde Kıbrıslı Türklerin spor organizasyonlarının Avrupa Birliği’nden destek görmesi ve sporcular, Avrupa’da yarışabilmesi için konuyu mutlaka parlamento gündemine taşıyacağını, buna yönelik hazırlıkları olduğunu da ifade etti.

Kızılyürek, 9 Haziran’da, oy vermek için Kıbrıs kimlik kartının yeterli olduğunu, seçmenlerin, dilediği geçiş noktasından geçerek; buralara en yakın noktada kurulacak özel sandıklarda oy verebileceğini belirtti.

“Karma oy yok, aynı partiden en az bir en fazla iki adaya tercih yapmak yeterlidir” diyen Kızılyürek, 103 binden fazla Kıbrıslı Türk seçmenin kayıtlı olduğunu da sözlerine ekledi.