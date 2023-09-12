Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıslı parlamenterler, Pile’deki olaylar için yasa değişiklik tasarısı sundu

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Kıbrıslı parlamenterler; Loukas Fourlas, Eleni Stavrou, Giorgos Georgiou, Niyazi Kızılyürek, Costas Mavrides ve Dimitris Papadakis AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor’a Pyla/Pile’deki son olaylarla ilgili bir yasa değişiklik tasarısı sundu.

Parlamenterler Giorgos Georgiou ve Niyazi Kızılyürek, Strasburg’da Kıbrıslı gazetecilere açıklamada bulunarak rapora ilişkin Çarşamba günü yapılacak oylamada çekimser oy kullanacaklarını söylediler.

Avrupa Parlamentosunun raporu Türkiye’ye yönelik “Güçlü bir mesaj verdiğini” söyleyen Loukas Fourlas, “sert ifadeler” içeren bir rapor olduğunu belirtti. Fourlas, altı parlamenter AP Türkiye Raportörüne Pile olaylarıyla ilgili ortak bir öneride bulunduğunu ve Amor’un kabul ettiği söz konusu teklifin Avrupa Parlamentosundaki tüm siyasî gruplarının ortak görüşü olduğunu vurguladı.

Türkiye ile ilgili raporu “tatmin edici” olarak niteleyen parlamenter Eleni Stavrou, sert bir rapor olduğunu söyledi. Stavrou, Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Halk Partisi’nin grubunun ayrıca kayıp kişiler sorunu ve Kıbrıs'ın kültürel mirasının korunması için bütçenin artırılmasını talep eden değişiklik teklifini Bütçe Komisyonu'na sunduğunu söyledi. Parlamenter söz konusu önerinin Perşembe günkü toplantıda onaylanmasını beklediğini de belirtti.

Parlamenter George Georgiou, Türkiye ile ilgili raporun “Avrupa'nın güvenilirliğinin bir göstergesidir” dedi ve Raporun Türkiye’deki durum üzerine “katı, doğru ve adil” olduğunu ifade etti

Niyazi Kızılyürek ise söz konusu raporun “Türkiye'nin gerileme hakkında bir rapor” olduğunu ifade ederek Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri yasal bir Kıbrıs toplumu olarak saygı duymaya ve toplumun iç işlerine müdahalelerini durdurmaya davet edildiğini belirtti.

Kızılyürek, raporda ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıslı Türklere yönelik yükümlülüklerini üstlenme çağrısında da bulunduğunu söyledi.