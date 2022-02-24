Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıslı Türklerin "ifade özgürlüğü" sorusu

Kıbrıs’ın Avrupa Parlamentosu Üyeleri Niyazi Kızılyürek, Yorgos Yorgiyu, Dimitris Papadakis, Lefteris Hristoforu, Lukas Furlas ve Kostas Mavrides Avrupa Komisyonu’na bir soru önergesi sunarak Kıbrıslı Türklerin hak ve özgürlüklerine yapılan sistematik saldırıları dile getirdi.

Niyazi Kızılyürek öncülüğünde hazırladıkları soru önergesinde 6 Avrupa Parlamenteri, Kıbrıslı Türklerin en temel insan hakkı olan düşünce ve ifade özgürlüğüne Türkiye tarafından sistematik bir saldırı olduğunun altını çizerek Avrupa Komisyonu’nun bu konuda adım atmasını talep etti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’e, Ağustos 2021 tarihinde yazdığı ‘Beyaz Ev’ isimli köşe yazısından dolayı ‘Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği iddiasıyla, 10 yıla kadar hapislik cezası öngörülen ‘Askeri Suç ve Cezalar Yasası‘nın 26. Maddesi’ tahtında polis tarafından dava okunması üzerine Kıbrıs’ın kuzeyindeki insan hakları ihlalleri bir kez daha Avrupa Birliği gündemine taşındı.

Soruda "Kıbrıslı Türklerin ifade özgürlüğü sürekli bir saldırı altındadır" dendi.